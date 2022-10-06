Про це повідомило агентство Reuters.

Судді ухвалили, що кожен шукач притулку, який звернувся до державного центру в Нідерландах, має негайно отримати спальне місце у приміщенні, їжу, воду та доступ до гігієнічних санітарних споруд.

Нідерландська рада у справах біженців подала до суду на державу Нідерланди у серпні, коли сотні біженців були змушені спати на вулиці, практично не маючи доступу до питної води, санітарних зручностей та медичного обслуговування, оскільки в державних центрах з надання притулку не було місць.

Щодня кілька сотень прохачів притулку прибувають до головного центру приймання у північному місті Тер-Апель. За останні кілька днів там вдалося знайти місця у приміщеннях для всіх охочих.

Наприкінці серпня у переповненому центрі для прохачів притулку в Тер-Апелі померла тримісячна дитина, що викликало обурення в Нідерландах. Влада все ще розслідувала цей випадок, але вже заявила, що, за попередніми даними, жодних злочинних дій скоєно не було.

Наразі в Нідерландах близько 30 тисяч прохачів притулку перебувають в екстрених та кризових центрах, повідомив агентству представник міністерства юстиції Етьєн Буйс. Він сказав, що уряд вивчає рішення суду.

Крім покращення умов в екстрених та кризових центрах для прохачів притулку, судді ухвалили, що уряд більше не може розміщувати там вразливі групи біженців.

Вразливі групи, до яких належать сім'ї з маленькими дітьми, неповнолітні мігранти, що подорожують наодинці, і прохачі притулку, які потребують медичної чи психіатричної допомоги, повинні розміщуватись у спеціальних установах, які можуть надати їм необхідну допомогу, заявили судді.

6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

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