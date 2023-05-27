Суд обрав запобіжний захід Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця
Судді Олексію Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, обрано запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня
Про це повідомляє "Суспільне".
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- Нагадаємо 26 травня у Києві близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. Хлопець загинув. Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру.
- Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Олексія Тандира під вартою.
- Сам Тандир неодноразово "рятував" водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Зокрема, саме він 5 років тому закрив провадження за відсутністю події та складу правопорушення в діях судді Києво-Святошинського суду Усатого, який в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Пізніше це рішення скасувала апеляція, але Тандира тодішня ВРП не покарала.
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