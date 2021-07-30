"Суд" окупантів у Криму залишив у силі штраф кримськотатарському активісту за "неповідомлення про злочин": має сплатити 30 тис. рублів

Про це повідомив адвокат Марлен Халіков у коментарі "Кримській солідарності".

За його інформацією, "Верховний суд" окупантів визнав Рідвана Умерова винним у неповідомленні про злочин.

Адвокат розповів, наголошував на порушеннях в "Судакському міському суді", а також на те, що його довго не пускали до підзахисного.



"Проте суд виніс рішення на користь суду попередньої інстанції, залишивши Рідвану Умерову в силі штраф в розмірі 30 тис. рублів в якості покарання", – йдеться у повідомленні.

28 травня суд окупантів постановив оштрафувати Умерова за "недонесення".

Слідчі РФ заявляли, що в 2015 році у соцмережі Умеров нібито листувався з членом "Ісламської держави".