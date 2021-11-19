Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета
Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим - Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь
Про це повідомляє Укрінформ.
"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу - задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно", - оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.
Крім того, нічний домашній арешт подовжили на два місяці для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) по 19 січня 2022 року та строк дії обов’язків для Дугарь - також по 19 січня 2022 року включно.
Зазначається, що наступне засідання у справі планують провести 6 грудня об 11:00.
- Нагадаємо, журналіста Павла Шеремета підірвали в його авто в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Був ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.
- 12 грудня 2019 року українські правоохоронці повідомили про затримання 3 підозрюваних у вбивстві: лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військової медсестри Яни Дугарь.
- Білоруська опозиція передала ЗМІ записи розмов білоруських спецслужбовців про підготовку вбивства Павла Шеремета.
- У МВС України заявили, що оприлюднена інформація "підтверджує основну версію слідства".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.43
Купівля 26.43Продаж 26.68
-
EUR
Купівля 29.84Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе