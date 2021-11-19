Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета

Про це повідомляє Укрінформ.



"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу - задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно", - оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.



Крім того, нічний домашній арешт подовжили на два місяці для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) по 19 січня 2022 року та строк дії обов’язків для Дугарь - також по 19 січня 2022 року включно.



Зазначається, що наступне засідання у справі планують провести 6 грудня об 11:00.



Нагадаємо, журналіста Павла Шеремета підірвали в його авто в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Був ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.

12 грудня 2019 року українські правоохоронці повідомили про затримання 3 підозрюваних у вбивстві: лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військової медсестри Яни Дугарь.

Білоруська опозиція передала ЗМІ записи розмов білоруських спецслужбовців про підготовку вбивства Павла Шеремета.

У МВС України заявили, що оприлюднена інформація "підтверджує основну версію слідства".



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