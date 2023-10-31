Суд у Фінляндії скасував рішення про демонтаж памʼятника Леніну в одному із міст
У фінському місті Турку суд скасував рішення про демонтаж пам'ятника Леніну в Турку, аргументуючи це тим, що місцева адміністрація перевищила свої повноваження
Про це інформує Yle.
Внаслідок війни Росії в Україні, місто Турку ухвалило рішення демонтувати пам'ятник В. І. Леніну, розташований в історичному центрі міста у квітні 2022 року через "сильні негативні реакції" городян.
Проте, адміністративний суд Турку оскаржив його і постановив скасувати рішення мера Турку Мінни Арве про демонтаж пам'ятника. Суддя вирішив, що очільниця міста перевищила свої повноваження.
Суд розглянув справу у зв'язку із запитом приватної особи про те, чи має мер такі повноваження. Рішення може бути оскаржене.
"Погруддя Леніна було встановлено в історичному центрі Турку 1977 року. Це був подарунок місту від Ленінграда. Автором пам'ятника став радянський скульптор, академік Михайло Анікушин. Погруддя входить до художньої колекції, що належить місту, і після демонтажу його описали і відправили на зберігання в музейні запасники", - пояснили у виданні.
- 11 жовтня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підпалили пам'ятник Леніну, який росіяни встановили у квітні минулого року.
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