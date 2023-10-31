Суд у Фінляндії скасував рішення про демонтаж памʼятника Леніну в одному із міст

Про це інформує Yle.

Внаслідок війни Росії в Україні, місто Турку ухвалило рішення демонтувати пам'ятник В. І. Леніну, розташований в історичному центрі міста у квітні 2022 року через "сильні негативні реакції" городян.

Проте, адміністративний суд Турку оскаржив його і постановив скасувати рішення мера Турку Мінни Арве про демонтаж пам'ятника. Суддя вирішив, що очільниця міста перевищила свої повноваження.

Суд розглянув справу у зв'язку із запитом приватної особи про те, чи має мер такі повноваження. Рішення може бути оскаржене.

"Погруддя Леніна було встановлено в історичному центрі Турку 1977 року. Це був подарунок місту від Ленінграда. Автором пам'ятника став радянський скульптор, академік Михайло Анікушин. Погруддя входить до художньої колекції, що належить місту, і після демонтажу його описали і відправили на зберігання в музейні запасники", - пояснили у виданні.