Суд у Франції відмовив у екстрадиції Костянтина Жеваго в Україну

Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту. Про це повідомила кореспондентка Еспресо у Франції.



Раніше повідомлялося, що екстрадиційний запит про видачу К.Жеваго був поданий українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань (ДБР), в рамках розслідування кримінального провадження про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".



На переконання українського бізнесмена, ухвала французького суду підтверджує, що справа проти нього не має ніякого юридичного підґрунтя. Натомість це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів.



“Це справедливе рішення французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих звинувачень. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи та будуть дотримуватися закону у подальшому розгляді цієї справи”, - заявив Жеваго.



Необхідно відзначити, що розслідування справи ускладнене численними порушеннями процесуальних норм. Протягом останніх 4-х років Костянтин Жеваго неодноразово звертався та продовжує звертатися до ДБР і Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб розпочати об’єктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя. Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості. Тим часом ця справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця і мецената.



Костянтин Жеваго вважає, що сьогоднішнє рішення французького суду є важливим прецедентом у захисті прав громадян України, які можуть стати об'єктом необґрунтованих і незаконних переслідувань українських правоохоронних органів.