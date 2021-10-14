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Суд у справі заводу "Більшовик": компанію "Агроміл Дистриб'ютор" визнали законним власником будівель

14 жовтня, 2021 четвер
12:23
Економіка Юрій Мосунов

У вівторок, 12 жовтня, Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність придбання компанією "Агроміл Дистриб'ютор" права власності на спірне нерухоме майно, розташоване на території "Першого Київського машинобудівного заводу" за адресою проспект Перемоги, 49/2

Про це в коментарі журналістам розповів адвокат і представник інтересів ТОВ "Агроміл Дистриб'ютор" в даному судовому спорі Юрій Мосунов, пише Gazeta.ua.

"За результатами цього засідання суд прийняв постанову, якою задоволено апеляційну скаргу ТОВ "Агроміл Дистриб'юшін", скасовано рішення суду першої інстанції та відмовлено в задоволенні позову АТ "ПКМЗ". Зазначена постанова набрала чинності з моменту її проголошення, тобто з 12 жовтня. Цією постановою фактично підтверджена законність придбання ТОВ "Агроміл Дистриб'юшін" права власності на спірне нерухоме майно. Одночасно факт прийняття даної постанови по суті нівелює попередні рішення судів, прийняті з цього питання", - сказав він.

Аукціон з продажу 100% акцій АТ "ПКМЗ" у межах програми "Велика приватизація" запланували на 27 жовтня (Стартова ціна - 1,39 млрд грн). Однак наявність приміщень, які перебувають у приватній власності третіх осіб і не входять до комплексу, що підлягає приватизації, є черговою проблемою для інвестора. Адже Фонд державного майна України, відповідальний за підготовку об'єктів до приватизації, позиціонує його не як легендарне (хоч і в минулому) оборонне виробництво, яке потрібно зберегти і модернізувати, а як "36 га землі" у центрі столиці для нового девелоперського проєкту.

  • У 2019 році п'ять будівель, хаотично розташованих на території АТ "ПКМЗ" загальною площею майже 5 тис.кв. м, були продані на прилюдних торгах приватним компаніям. Така ситуація розриває однорідність "плями забудови" і породжує низку проблем і обов'язків для майбутнього власника"Більшовика".
  • Справа № 910/14858/19 розпочалося з позову ПКМЗ до Драбівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, держпідприємства "Сетами" та ТОВ "Агроміл Дистриб'ютор" про визнання недійсними договору купівлі-продажу та свідоцтва про придбання на торгах нерухомого майна, розташованого на проспекті Перемоги, 49/2).
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