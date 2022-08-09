Суд у США доручив арештувати літак російського олігарха вартістю $90 млн

Про це повідомляє АР.

Спроби конфіскувати приватний літак Андрія Скоча, Airbus A319-100, були частиною майнових переслідувань російських олігархів, які потрапили під санкції, — заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Скоч, металургійний магнат, є одним із найбагатших людей російської держдуми. За даними Forbes, його статок оцінюється приблизно в $6,6 млрд. Міністерство фінансів США вперше запровадило санкції проти Скоча у квітні 2018 року за його зв’язки з організованою злочинністю та за те, що він був "депутатом держдуми Російської Федерації".

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Згідно з повідомленням правоохоронних органів, після вторгнення Росії в Україну управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило додаткові санкції проти Скоча та його активів, у тому числі визначивши Airbus у червні як власність, у якій Скоч мав інтерес.

Раніше США оголосили, що намагаються конфіскувати супер'яхту Madame Gu вартістю $156 млн, що належить Скочу. Яхту зареєстровано на Кайманових островах, але зовсім недавно було пришвартовано в порту Рашид у Дубаї.

Наприкінці травня міністр фінансів Канади заявив, що російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій.

1 червня рейтинг від Bloomberg стверджував, що російські олігархи втратили вже $40 млрд.

В Італії у двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро. Супер'яхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова "Lady M" заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо, а яхта друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка "Lena" стояла у самому місті Сан-Ремо.

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