В Італії у ще двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро

Про це написала La Repubblica, інформує Еспресо.TV

Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова "Lady M" заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.

Розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка "Lena" стояла у самому місті Сан-Ремо.

Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше у Гамбурзі заарештували яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова.

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