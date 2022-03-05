В Італії у ще двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро
Йдеться про дорогі іграшки російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.
Про це написала La Repubblica, інформує Еспресо.TV
Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова "Lady M" заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.
Розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка "Lena" стояла у самому місті Сан-Ремо.
Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше у Гамбурзі заарештували яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова.
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