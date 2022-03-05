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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Італії у ще двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро

В Італії у ще двох друзів Путіна арештували яхти, орієнтовною вартістю 140 млн євро

5 березня, 2022 субота
01:43
війна з Росією Яхта Олексія Мордашова "Lady M"

Йдеться про дорогі іграшки російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.

Про це написала La Repubblica, інформує Еспресо.TV

Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова "Lady M" заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.

Розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка "Lena" стояла у самому місті Сан-Ремо.

Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше у Гамбурзі заарештували яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова.

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олігархи
Італія
санкції
яхти
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