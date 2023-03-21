Про це повідомляють росЗМІ.

Остаточне рішення про екстрадицію за законами Італії приймає міністр юстиції. Адвокат Артема Усса повідомив ТАСС, що протягом 15 днів захист подасть апеляцію до касаційного суду.

Усього федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку висунув звинувачення п'ятьом громадянам Росії: Артему Уссу, Юрію Орєхову, Світлані Кузургашовій, також відомої як "Лана Нойманн", Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову, також двом венесуельським нафтотрейдерам.

За даними американського відомства, вони брали участь у схемах реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній і криптовалют. Крім того, вони займалися закупівлею у США підсанкційної електроніки подвійного призначення та військових технологій, а також "відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів, підсанкційних організацій та найбільшого у світі енергетичного конгломерату".