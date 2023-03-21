Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора Усса в США
Суд у Мілані схвалив екстрадицію сина красноярського губернатора Артема Усса до США, де його можуть засудити до 30 років ув'язнення - адвокати подають апеляцію
Про це повідомляють росЗМІ.
Остаточне рішення про екстрадицію за законами Італії приймає міністр юстиції. Адвокат Артема Усса повідомив ТАСС, що протягом 15 днів захист подасть апеляцію до касаційного суду.
Усього федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку висунув звинувачення п'ятьом громадянам Росії: Артему Уссу, Юрію Орєхову, Світлані Кузургашовій, також відомої як "Лана Нойманн", Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову, також двом венесуельським нафтотрейдерам.
За даними американського відомства, вони брали участь у схемах реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній і криптовалют. Крім того, вони займалися закупівлею у США підсанкційної електроніки подвійного призначення та військових технологій, а також "відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів, підсанкційних організацій та найбільшого у світі енергетичного конгломерату".
- Нагадаємо, Артем Усса затримали на запит США 17 жовтня 2022 року в аеропорту Мілана, коли він збирався вилетіти до Туреччини. Американська влада звинувачує сина губернатора Красноярського краю в контрабанді венесуельської нафти, торгівлі військовими технологіями через підставні компанії, відмивання грошей та порушення санкцій. У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 30 років позбавлення волі.
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