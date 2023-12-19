Суд відхилив обвинувачення проти Netflix у поширенні дитячої порнографії
Апеляційний суд підтримав заборону окружному прокурору Техаса висувати проти Netflix звинувачення в дитячій порнографії за показ французького фільму "Милашки"
Про це пише Variety.
Апеляційний суд 18 грудня заблокував окружному прокурору Техаса Лукасу Бабіну можливість висунути проти стримінгового сервісу Netflix звинувачення в дитячій порнографії за показ французького фільму "Милашки". У своєму рішенні пʼятий окружний апеляційний суд підтримав заборону суду нижчої інстанції, яка призупинила обвинувачення на невизначений термін.
У вересні 2020 року на Netflix вийшов фільм "Милашки" і відразу викликав суперечки щодо зображення підліткової танцювальної трупи. Прокурор округу Тайлер, штат Техас, Лукас Бабін звинуватив стримера в "поширенні непристойних візуальних матеріалів із зображенням дитини".
У фільмі відсутні сцени сексу. Стрічка зображує, як неповнолітні актори в одязі виконують провокаційні танцювальні рухи. Також є короткий показ оголених грудей дорослої жінки.
Netflix передав справу до федерального суду, стверджуючи, що Бабін недобросовісно веде справу. У листопаді 2022 року федеральний суддя задовольнив прохання Netflix про судову заборону, заявивши, що він "не упевнений, що "Милашки" містить дитячу порнографію". Бабін подав апеляцію і у понеділок отримав судову заборону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе