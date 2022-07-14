Суд відмовив Ембер Хьорд у перегляді вироку суду з Джонні Деппом

Суддя Пенні Азкарат своєю постановою відхилила клопотання Хьорд про скасовування вердикту на користь її колишнього чоловіка на суму понад $10 млн та призначення нового судового розгляду.

Повідомляють, що наприкінці червня адвокати Хьорд подали до суду документи, в яких назвали присуджені Деппу компенсації надмірними та поставили під сумнів весь процес.

11 липня юридична команда Деппа Brown Rudnick назвала позицію Херд "необґрунтованою" та "легковажною". Адвокати також заявили, що сторона Херд мала достатньо часу, щоб розв'язувати питання про неправильного присяжного до і під час судового процесу у справі про наклеп.

"Належну процедуру було гарантовано та забезпечено всім сторонам у цьому судовому процесі, — йдеться у постанові судді Азкарат. — Допит було проведено справедливо та неупереджено, суд та обидві сторони вивчили потенційних присяжних. Немає жодних доказів шахрайства чи неправомірних дій".

1 червня Джонні Депп виграв суд проти Ембер Хьорд.

14 червня Ембер Хьорд заявила, що судовий процес між нею й актором Джонні Деппом був представлений "несправедливо".

Однак вже 17 червня Хьорд зізналася, що кохає Джонні Деппа навіть після рішення суду на його користь.

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