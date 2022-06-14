Ембер Хьорд заявила, що судовий процес між нею й актором Джонні Деппом був представлений "несправедливо"

Про це пише Daily Mail.

36-річна акторка заявила, що судовий процес був представлений "несправедливо", а також на рішення присяжних вплинули численні повідомлення і дописи у соцмережах, які виставляли її "у поганому світлі".

Вона припустила, що свідки, яких викликали для свідчень від імені Деппа, не дали точного уявлення про те, що відбувалося в її шлюбі.

Це був перший раз, коли Хьорд вирішила висловитися публічно і без своїх юристів. Також вона заявила, що під час суду зіткнулася з "ненавистю та уїдливістю".

"Навіть той, хто впевнений, що я заслуговую на всю цю ненависть і сарказм, навіть якщо ви думаєте, що я брешу, ви все одно не можете, дивлячись мені в очі, заявити, що в мережі правильно висвітлювали весь цей процес!" - заявила жінка.

Обговорюючи свідків, акторка заявила, що на них вплинула харизма її колишнього чоловіка.

"Я їх не звинувачую, я дійсно їх розумію, він їхній улюблений персонаж, і люди відчувають, що знають його. Адже він фантастичний актор. Але як вони могли, вислухавши три з половиною тижні свідчень, не повірити жодному моєму слову?" - запитала вона.

Зазначається, що наступного дня після винесення вердикту адвокатка Хьорд Елейн Чарлсон Бредхофт повідомила, що вони оскаржать вирок і заявила, що її клієнтка не має 8,35 мільйонів доларів, які, згідно з рішенням суду, вона має виплатити Деппу.

Водночас адвокати Деппа Камілла Васкес і Бенджамін Чу під час інтерв'ю заявили, що будь-які припущення про те, що соціальні мережі відіграли роль у вердикті присяжних, "абсолютно хибні".

"Я вважаю, що соціальні мережі не зіграли жодної ролі, це було рішення, ухвалене присяжними на підставі доказів", - сказав Чу.

1 червня журі присяжних за підсумками розгляду справи про дифамацію між колишнім подружжям Джонні Деппом та Ембер Хьорд схилилося на бік актора. Присяжні вирішили, що твердження Хьорд про те, що вона стала жертвою домашнього насильства, є наклепом. Вони присудили Деппу компенсацію на суму $15 млн.

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