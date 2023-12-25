Суд виправдав нардепа М’ялика в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 млн грн

Про це повідомляє адвокат Олександр Тананакін.

М’ялика підозрювали в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), зокрема, за версією сторони обвинувачення, нардеп ухилився від сплати податків на суму понад 100 млн грн під час продажу власного нерухомого майна у період 2012 - 2019 років, пише Тананакін.

"Однак, за результатом судового розгляду версія сторони обвинувачення не знайшла свого підтвердження, внаслідок чого судом ухвалено виправдувальний вирок", - додає він.