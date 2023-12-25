Суд виправдав нардепа М’ялика в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 млн грн
26 грудня Печерський районний суд Києва виправдав народного депутата Віктора М’ялика в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 млн грн від продажу своїх квартир
Про це повідомляє адвокат Олександр Тананакін.
М’ялика підозрювали в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), зокрема, за версією сторони обвинувачення, нардеп ухилився від сплати податків на суму понад 100 млн грн під час продажу власного нерухомого майна у період 2012 - 2019 років, пише Тананакін.
"Однак, за результатом судового розгляду версія сторони обвинувачення не знайшла свого підтвердження, внаслідок чого судом ухвалено виправдувальний вирок", - додає він.
- 25 березня стало відомо, що депутату Верховної Ради повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн.
- Київський апеляційний суд арештував нерухоме майно народного депутата, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн грн.
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