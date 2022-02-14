Суд за позовом Януковича до Ради запланований на 16 лютого

Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.



"На 16 лютого о 10:15 заплановано судове засідання в Окружному адміністративному суді м. Києва за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України про встановлення відсутності у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України (справа № 640/34786/21)", - написала вона.



У цій справі парламент подав п'ять клопотань:

про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради.

У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.

У січні ОАСК відкрив іще одне провадження за позовом експрезидента

Крім того, Верховна Рада подала заяву про відвід судді Ігоря Качура, оскільки він входив до складу уряду Віктора Януковича та був заступником міністра промислової політики України.За словами Ольги Совгирі, інформація про результати розгляду клопотань до Верховної Ради не надходила.Довідка: 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України". Тоді, після влаштованих "Беркутом" та іншими спецпідрозділами масових вбивств протестувальників на Майдані, Янукович виїздив з Києва через Харків та Крим до Росії, де він перебуває зараз.