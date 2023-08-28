Суд залишив чинним вирок Ярославу Тарасенку, засудженому у справі вбивства депутата держдуми РФ Вороненкова

Про це повідомляє видання "Ґрати".

Ексдепутата Дениса Вороненкова застрелив ветеран АТО з батальйону "Донбас" Павло Паршов у Києві у 2017 році. Тарасенко вважається співучасником злочину, адже, за версією прокуратури, в той день він був водієм Вороненкова.

Сам Тарасенко провину заперечує, проте у грудні 2021 року Шевченківський районний суд Києва визнав його винним. 24 серпня 2023 року апеляційний суд залишив цей вирок без змін, тепер він набрав законної сили.

Видання також повідомляє, що разом із Тарасенком судили харків'янина Олександра Лося, який, за версією слідства, стежив за Вороненковим у день вбивства, проте його було виправдано. Прокуратура подала апеляцію на вирок, але торік Лося мобілізували й суд був припинений на час його служби.

З деталями справи можна ознайомитись детальніше тут.