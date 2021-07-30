Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
Апеляційний суд прийняв рішення по розгляду апеляцій щодо домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін
"Ухвалу оголосять 3 серпня 2021 о 10-й годині. З того часу вона набуде чинності", - сказав суддя.
Печерський райсуд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.
Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді. Апеляційному суду потрібно було вивчити 12 томів справ перед прийняттям рішення.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- 7 липня суд продовжив розслідування справи Медведчука на пів року - до 11 листопада.
- 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.
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