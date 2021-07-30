Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Про це повідомляє "РБК-Україна".



Рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін

"Ухвалу оголосять 3 серпня 2021 о 10-й годині. З того часу вона набуде чинності", - сказав суддя.

Печерський райсуд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді. Апеляційному суду потрібно було вивчити 12 томів справ перед прийняттям рішення.