Суд на шість місяців продовжив досудове розслідування у справі про держзраду Медведчука
Суд продовжив розслідування справи щодо народного депутата Віктора Медведчука на пів року
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.
Печерський райсуд столиці продовжив до шести місяців досудове слідство у справі щодо народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у державній зраді.
"Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року", - повідомили ОГПУ.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- Адвокати лідера ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна оскаржили запобіжний захід Віктору Медведчуку.
- Згодом, Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
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