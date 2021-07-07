Суд на шість місяців продовжив досудове розслідування у справі про держзраду Медведчука

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

Печерський райсуд столиці продовжив до шести місяців досудове слідство у справі щодо народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у державній зраді.

"Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року", - повідомили ОГПУ.





Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.

Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Адвокати лідера ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна оскаржили запобіжний захід Віктору Медведчуку.

Згодом, Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.

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