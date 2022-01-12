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Суд зобов'язав прокурорів закрити справу Татарова

12 січня, 2022 середа
16:25
Кримінал Олег Татаров

Шевченківський райсуд Києва зобовʼязав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальну справу проти заступника очільника ОП Олега Татарова

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Так, суд ухвалив рішення 14 грудня 2021 року. У ЦПК це рішення назвали подарунком Татарову.

"Суд тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос", - повідомляє ЦПК.

У ЦПК зазначили, що рішення винесли напередодні затвердження результатів конкурсу на керівника САП. На конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Клименко - свого часу він розслідував справу Татарова.
 

 
  • Нагадаємо, 18 грудня 2020 року стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
  • Згодом, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії.
  • 21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді.
  • 30 грудня ВАКС задовольнив клопотання ОГПУ щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії.
  • 8 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.
  • 1 березня спливли строки слідства по справі, фігурантом якої є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
  • 16 березня Київський апеляційний суд відмовився відкривати апеляційне провадження за поданням Офісу генпрокурора про непродовження строків розслідування справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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