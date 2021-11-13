Суд звільнив американську співачку Брітні Спірс від 13-річного опікунства батька

Про це повідомляє CNN.

Після скасування опікунства Брітні Спірс знову самостійно ухвалюватиме рішення щодо свого майбутнього та фінансових питань.

Джеймса Спірса усунули від опікунства ще 29 вересня, тепер суддя Бренда Пенні остаточно ухвалила це рішення.

Сама співачка на засіданні суду 12 листопада не була присутня. Під час засідання на вулиці перед будівлею зібралися юрби фанатів Брітні Спірс. Рішення суду шанувальники зустріли оплесками, скандуваннями та танцями під пісні Спірс.

"Боже мій, я так шалено люблю своїх фанатів! Думаю, я ридатиму весь день, що залишився! Найкращий день в історії, дякувати Господу", — написала Брітні Спірс у Instagram.

Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька Джеймса Спірса та інших людей з 2008 року. Співачці призначили опікунство, коли вона потрапила до психіатричної лікарні через проблеми з алкоголем та наркотиками. Опікунство передбачало повний контроль над її життям та фінансами. При цьому співачка продовжувала випускати альбоми та виступати з концертами, заробляючи мільйони доларів.

У червні 2021 року 39-річна Брітні Спірс попросила суд Лос-Анджелеса припинити опіку батька. Вона заявила, що її змушували працювати, приймати сильнодіючі ліки та не дозволяли завагітніти. Співачка сказала, що не даватиме концертів, доки її життя контролює батько.



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