Суддя з Дніпра отримала 10 років в'язниці за хабар $30 тис.
1 березня ВАКС оголосив вирок колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра у справі про отримання неправомірної вигоди $30 тис.
Про це поінформували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
1 березня Вищий антикорупційний суд визнав вину колишньої судді Кіровського районного суду міста Дніпра у злочинах, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України: "а саме вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, пов’язаного з цим зловживанні впливом, а також підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності і їх використанні".
Зазначається, що жінка отримала покарання - 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права мати посуди в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки.
"Цим же вироком іншу обвинувачену, лікаря однієї з медичних установ міста Дніпра, визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, та призначено їй покарання у виді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності", - ствердили в САП.
- Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику начальнику департаменту Генеральної прокуратури України дев'ять років позбавлення волі за привласнення та розтрату держмайна.
- Вищий антикорупційний суд засудив очільницю Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко до 5 років позбавлення волі за хабар
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