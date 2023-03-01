Суддя з Дніпра отримала 10 років в'язниці за хабар $30 тис.

Про це поінформували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

1 березня Вищий антикорупційний суд визнав вину колишньої судді Кіровського районного суду міста Дніпра у злочинах, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України: "а саме вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, пов’язаного з цим зловживанні впливом, а також підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності і їх використанні".

Зазначається, що жінка отримала покарання - 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права мати посуди в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки.

"Цим же вироком іншу обвинувачену, лікаря однієї з медичних установ міста Дніпра, визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, та призначено їй покарання у виді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності", - ствердили в САП.