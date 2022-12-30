Судно з 25 тис. тонн української пшениці прибуло до Ефіопії та Сомалі

Про це інформують в Мінінфраструктури.

Третє судно NEVA в рамках програми #GrainFromUkraine прибуло до Ефіопії та Сомалі з 25 тис. тонн української пшениці. Це частина гуманітарної допомоги для країн, які знаходяться на межі голоду.

"Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього", – сказав віцепрем'єр міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

З одеського порту балкер NEVA вийшов 9 грудня. Це вже друга партія української пшениці для Сомалі. Восени туди відправили 28,5 тис. тонн продовольства.

Уряди Фінляндії, Франції та Японії взяли на себе витрати на логістику вантажу.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.

26 грудня повідомлялося, що за два дні з українських портів вийшли 9 суден, серед них балкери з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер із 45 тис. тонн олії для Індії.

Станом на 28 грудня через гальмування інспекції Росії, що перешкоджає роботі "зернового коридору" в Босфорі черга в понад 90 суден, вантажовласники мають мільйонні збитки.

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