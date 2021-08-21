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Судові промови Навального увійшли до бестселерів Німеччини

21 серпня, 2021 субота
15:55
Світ

Книга судових промов Олексія Навального "Не мовчіть!" ( Alexei Nawalny. Schweigt nicht! Reden vor Gericht. - Droemer, 2021), що вийшла в Німеччині на початку серпня, практично відразу стала популярною серед читачів

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Видання потрапило на 19-е місце в двадцятці найбільш продаваних книг нон-фікшн у твердій обкладинці за версією видання Der Spiegel, а також на п'яте місце серед самих продаваних німецьких політичних видань на сайті Amazon", - розповідає DW.

Тонка книжка - менше 100 сторінок - включає в себе чотири промови, виголошені Навальним після повернення до Росії й затримання в аеропорту Шереметьєво 17 січня 2021 року.

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Перекладачка Олександра Берліна каже, що "найскладнішим було передати німецькою мовою усний компонент (промов політика - ред.)", адже Навальний не читав з папірця заздалегідь складені пасажі, в його виступах відчувається енергетика вуличного мітингу.

Deutsche Welle називає видану збірку "жорстким документальним спектаклем, герой якого говорить про свободу в умовах своєї абсолютної несвободи".


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книжки
література
Німеччина
Олексій Навальний
новини Німеччини
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