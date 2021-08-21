Судові промови Навального увійшли до бестселерів Німеччини

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Видання потрапило на 19-е місце в двадцятці найбільш продаваних книг нон-фікшн у твердій обкладинці за версією видання Der Spiegel, а також на п'яте місце серед самих продаваних німецьких політичних видань на сайті Amazon", - розповідає DW.



Тонка книжка - менше 100 сторінок - включає в себе чотири промови, виголошені Навальним після повернення до Росії й затримання в аеропорту Шереметьєво 17 січня 2021 року.



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Перекладачка Олександра Берліна каже, що "найскладнішим було передати німецькою мовою усний компонент (промов політика - ред.)", адже Навальний не читав з папірця заздалегідь складені пасажі, в його виступах відчувається енергетика вуличного мітингу.



Deutsche Welle називає видану збірку "жорстким документальним спектаклем, герой якого говорить про свободу в умовах своєї абсолютної несвободи".





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