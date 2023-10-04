Суха погода та холодні ночі: погода на 5 жовтня від Наталки Діденко
У четвер, 5 жовтня, на території України прогнозується комфортна температура та суха погода. Проте вночі буде холодно
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
За словами Діденко, в Україну наближається антициклон Tora. Тому опадів не передбачається, повсюди буде суха погода. Тільки вночі та вранці на південному сході України місцями можливий невеликий дощ
Яка буде температура
Зазначається, що у четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17...+22°C, на півдні місцями до +22...+24°C.
Вночі буде холодніше: +6...+10°C, на півдні +10...+15°C. Натомість у Криму та Запоріжжі прогнозується до +8...+10°C.
Фото: Наталка Діденко
Що очікувати у столиці
За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві 5 жовтня опади малоймовірні. Водночас вдень температура повітря сягатиме до +16...+19°C, а вночі - +8...+11°C.
- Київ пережив найтепліший і один з найсухіших вереснів за останні 142 роки. Середня температура повітря за місяць була майже на 4 °С вище за звичайну норму.
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