Суха погода та холодні ночі: погода на 5 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденко, в Україну наближається антициклон Tora. Тому опадів не передбачається, повсюди буде суха погода. Тільки вночі та вранці на південному сході України місцями можливий невеликий дощ

Яка буде температура

Зазначається, що у четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17...+22°C, на півдні місцями до +22...+24°C.



Вночі буде холодніше: +6...+10°C, на півдні +10...+15°C. Натомість у Криму та Запоріжжі прогнозується до +8...+10°C.

Фото: Наталка Діденко

Що очікувати у столиці

За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві 5 жовтня опади малоймовірні. Водночас вдень температура повітря сягатиме до +16...+19°C, а вночі - +8...+11°C.