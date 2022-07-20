Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

На Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині слід очікувати на +20...+24°C. На Донеччині температура повітря становитиме +26...+28°C. На Заході країни, Одещині та Миколаївщині вона сягне +26...+31°C.

Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях. Увечері 21 липня можуть пройти на Київщині. У ніч на 21 липня невеликі локальні дощі пройдть Дніпрі та піденній частині України. У більшості областей переважатиме суха погода.

Також синоптик попереджає про північно-західний вітер, 5 - 10 м/с. На Сході й у південних областях можливі штормові пориви до 15 - 20 м/с.

У Києві температура повітря становитиме +25...+26°C. Увечері збільшиться хмарність і можливий короткочасний дощ. Північно-західний вітер може бути іноді поривчастим.

Надалі Наталка Діденко прогнозує в Україні високу температуру повітря, але не спеку.

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