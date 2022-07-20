Суха та хмарна погода й поривчастий вітер: Наталка Діденко дала прогноз на 21 липня
В Україну 21 липня прийдуть переважно суха погода, невеликі дощі, поривчастий вітер і температура повітря до 31°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
На Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині слід очікувати на +20...+24°C. На Донеччині температура повітря становитиме +26...+28°C. На Заході країни, Одещині та Миколаївщині вона сягне +26...+31°C.
Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях. Увечері 21 липня можуть пройти на Київщині. У ніч на 21 липня невеликі локальні дощі пройдть Дніпрі та піденній частині України. У більшості областей переважатиме суха погода.
Також синоптик попереджає про північно-західний вітер, 5 - 10 м/с. На Сході й у південних областях можливі штормові пориви до 15 - 20 м/с.
У Києві температура повітря становитиме +25...+26°C. Увечері збільшиться хмарність і можливий короткочасний дощ. Північно-західний вітер може бути іноді поривчастим.
Надалі Наталка Діденко прогнозує в Україні високу температуру повітря, але не спеку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.85
Купівля 35.85Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 36.12Продаж 37.3
- Актуальне
- Важливе