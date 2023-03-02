Сухо, без істотних опадів: прогноз погоди на 3 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує завтра 3 березня суху погоду, без істотних опадів із рвучким вітром
Про це інформує Наталка Діденко.
У п'ятницю в більшості областей України переважатиме суха погода - без істотних опадів, хіба ввечері на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, торкатиметься холодний атмосферний фронт.
Вітер повіватиме з заходу, у північній частині буде рвучким.
Температура повітря залишається без особливих змін: вночі 0-4 градуси морозу, протягом дня п'ятниці очікується +3+7 градусів, у південній частині та на Закарпатті +6+9 градусів.
У Києві 3 березня опадів не очікується.
Температура повітря завтра протягом дня становитиме в Києві близько +5 градусів.
У суботу посилиться вітер до штормових поривів, а в неділю може бути дощ, дещо похолоднішає.
У більшості областей України суттєві опади - навряд, лише у північних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг.
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