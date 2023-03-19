Сухо, температура до +14: прогноз погоди в Україні на 20 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що в понеділок, 20 березня, погода в Україні буде сухою й теплою: максимально повітря прогріється до +14 градусів
Про це інформує Наталка Діденко в телеграмі.
У понеділок в Україні буде сухо й порівняно тепло: упродовж дня очікується +9...+13 градусів, на півдні — до +14, на північному сході — +8...+10 градусів. У Києві ж завтра без опадів, +12 градусів.
"У вівторок-середу в Україні пройдуть періодичні дощі. Тому якісь справи на відкритому повітрі краще запланувати на завтра. Також ще видно пристойні дощі у суботу, 25 березня. Але це — попередньо, буду уточнювати", - зазначила синоптик.
Так, прогнозується, що наступного тижня в цілому буде тепла погода, а стовпчики термометрів "присядуть" у середу, 22 березня. У денні ж години переважно буде +10...+14 градусів.
"Найближче похолодання, орієнтовно, передбачається 30-го березня.До мінливої погоди навесні ми завжди готові, лише уважно стежимо за щоденними прогнозами погоди", — резюмувала Наталка Діденко.
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