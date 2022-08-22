Ситуація на Сумщині: росіяни обстрілювали громади з мінометів і артилерії. ЗСУ збили безпілотник
Впродовж 21 серпня армія РФ обстріляла три громади на Сумщині. Захисники України збили ворожий безпілотник
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
З території РФ ворог відкрив вогонь з міномету по Хотінській громаді. Зазначається, що росіяни били і з крупнокаліберного кулемета.
У Білопільській громаді був 21 приліт з міномету, також зі ствольної артилерії − 17 прильотів.
Також російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
За словами очільника області, в усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань.
"Трохи гарних нових на ніч: сьогодні ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник. Дякую нашим захисникам та захисницям", - додав Живицький.
- За день, 20 серпня, 4 громади Сумської області постраждали від російських обстрілів.
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