Росія обстріляла 4 громади Сумщини
За день, 20 серпня, 4 громади Сумської області постраждали від російських обстрілів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських ударів постраждали Буринська, Білопільська, Хотінська і Зноб-Новгородська громади.
Майже о 15:00 з території РФ здійснено обстріл Буринської громади. Ймовірно зі ствольної артилерії − 4 прильоти. Артобстріл продовжився о 17:25 − ще 4 прильоти.
"Білопільська громада: після 16:00 ворог вдарив з мінометів − 4 прильоти. З 16:40 було випущено ще 12 мін. Хотінська громада: після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з КПВТ) по території громади. Зноб-Новгородська громада: о 18:15 росіяни били ймовірно з САУ − 8 прильотів", - написав Живицький.
Попередньо обійшлось без жертв та руйнувань.
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