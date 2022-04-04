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Сумщину практично звільнили від окупантів, залишаються лише окремі загони росіян, - голова ОВА

4 квітня, 2022 понедiлок
04:53
війна з Росією окупанти гармата

З Сумщини вийшла техніка РФ з більшістю солдат, однак залишилися невеличкі групи росіян, проходить зачистка території

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопа, навколо Конотопа... Заходили нові колони, вони окопувалися, чинили терор на території області", - сказав Живицький.

Він пояснив, що таке накопичення техніки було пов’язане з тим, що окупанти прикривали відступ своїх недобитків. Але тепер колони покинули територію області.

"Ми бачили багато техніки, яка виходить у бік Росії, яку наздоганяла наша артилерія. ЗСУ і тероборона прогнали їх через усю Чернігівську область", - повідомив голова ОВА.

Водночас він наголосив, що окремі загони росіян все ще залишаються на Сумщині, наразі проводиться зачистка території від загарбників.

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Сумщина
окупанти
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