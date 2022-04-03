На Сумщині росіяни підірвали міст через Сейм, - Сумська ОВА
Окупанти підірвали міст через Сейм, котрий слугував шляхом із Путивля до Сум
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Міст через річку Сейм підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум", - розповів він.
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