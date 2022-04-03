На Сумщині росіяни підірвали міст через Сейм, - Сумська ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Міст через річку Сейм підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум", - розповів він.

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