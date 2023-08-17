Суперкубок УЄФА: "Манчестер Сіті" здолав "Севілью" у серії пенальті
У середу, 16 серпня, англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанську "Севілью" у фіналі Суперкубка УЄФА – основний час закінчився з рахунком 1:1, але містяни були кращими у серії пенальті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За рівного першого тайму забити вдалося "Севільї". Чудову комбінацію іспанців на 25-ій хвилині замкнув головою Ен Несірі. Далі гра рухалась за сценарієм "Севільї", яка, до того ж мала декілька моментів, аби подвоїти рахунок. Але спрацювало давнє правило: коли не забиваєш ти – забивають тобі. На 63-ій хвилині після прицільного навісу Родрі м'яч перелетів Холанда, але потрапив точно на голову Палмеру, який в протихід воротарю спрямував його у дальній кут.
Далі ініціатива перейшла до "Манчестер Сіті", які мали декілька моментів, аби завершити матч перемогою в основний час, але неточність та сейви Буну перевели матч у серію пенальті.
Під час футбольної лотереї команди були точними аж до п'ятого удару. Англійці свій забили, а от у іспанців схибив Гудель.
Відтак "Манчестер Сіті" вперше у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. А Пеп Гвардіола додам ще один кубок до своєї чисельної колекції перемог.
16 серпня
Суперкубок УЄФА
Пірей, стадіон "Георгіос Караїскакіс"
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) 1:1 (пенальті – 5:4)
Голи: Палмер 63 - Ен Несірі 25
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке – Ковачич, Родрі – Палмер, Фоден, Гріліш – Голанд
Севілья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Хордан, Ракитич – Окампос, Торрес, Ламела – Ен Несірі
- Ввечері суботи, 10 червня, міланський "Інтер" поступився англійському "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе