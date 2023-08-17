Суперкубок УЄФА: "Манчестер Сіті" здолав "Севілью" у серії пенальті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За рівного першого тайму забити вдалося "Севільї". Чудову комбінацію іспанців на 25-ій хвилині замкнув головою Ен Несірі. Далі гра рухалась за сценарієм "Севільї", яка, до того ж мала декілька моментів, аби подвоїти рахунок. Але спрацювало давнє правило: коли не забиваєш ти – забивають тобі. На 63-ій хвилині після прицільного навісу Родрі м'яч перелетів Холанда, але потрапив точно на голову Палмеру, який в протихід воротарю спрямував його у дальній кут.

Далі ініціатива перейшла до "Манчестер Сіті", які мали декілька моментів, аби завершити матч перемогою в основний час, але неточність та сейви Буну перевели матч у серію пенальті.

Під час футбольної лотереї команди були точними аж до п'ятого удару. Англійці свій забили, а от у іспанців схибив Гудель.

Відтак "Манчестер Сіті" вперше у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. А Пеп Гвардіола додам ще один кубок до своєї чисельної колекції перемог.

16 серпня

Суперкубок УЄФА

Пірей, стадіон "Георгіос Караїскакіс"

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Палмер 63 - Ен Несірі 25

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке – Ковачич, Родрі – Палмер, Фоден, Гріліш – Голанд

Севілья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Хордан, Ракитич – Окампос, Торрес, Ламела – Ен Несірі