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"Манчестер Сіті" переміг "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів

10 червня, 2023 субота
23:56
Спорт "Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів

Ввечері суботи, 10 червня, міланський "Інтер" поступився англійському "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив на "Олімпійському" стадіоні у Стамбулі, закінчився з рахунком 1:0.

На 68-й хвилині Бернарду Сілва з карного майданчика справа віддав передачу назад під удар на Родрі, який низом увігнав м'яч у сітку. Гол Родрі приніс "Ман Сіті" перший в історії клубу трофей Ліги чемпіонів.

'Манчестер Сіті' - 'Інтер', Ліга чемпіонів

Фото: Getty Images

"Манчестер Сіті" на шляху до фіналу пройшов німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1), "Баварію" (3:0, 1:1) та чинного переможця ЛЧ — іспанський "Реал" (1:1, 4:0).  

"Інтер" здолав португальські "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфіку" (2:0, 3:3) та італійський "Мілан" (2:0, 1:0).  

"Манчестер Сіті" зіграє у фіналі ЛЧ вдруге в історії. У 2021 році команда Хосепа Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі англійському "Челсі" - 0:1.

"Інтер" є триразовим переможцем головного європейського клубного турніру, який міланці вигравали у 1964, 1965 та 2010 роках.  

Ліга чемпіонів

Фінал

10 червня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Інтер" (Італія) 1:0

Гол: Родрі, 68

Жовті картки: Барелла, 59, Лукаку, 83, Онана, 90+2 - Холанд, 90+2, Едерсон, 90+4 

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке, Стоунз (Волкер, 82), Родрі, Сілва, Де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Гріліш, Холанд.

"Інтер": Онана, Дарміан (Д'Амброзіо, 84), Ачербі, Бастоні (Госенс, 76), Думфріс (Белланова, 76), Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Дімарко, Мартінес, Джеко (Лукаку, 57).

'Манчестер Сіті', Ліга чемпіонів

Фото: Getty Images

  • Еспресо.TV провів текстовий онлайн матч. Детальний перебіг поєдинку можна прочитати за посиланням.
футбол
Інтер
Манчестер Сіті
Ерлінг Холанд
Ліга чемпіонів
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