"Манчестер Сіті" - "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 10 червня, у Стамбулі англійський "Манчестер Сіті" та італійський "Інтер" грають у фіналі Ліги чемпіонів. Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 22:00

"Манчестер Сіті" на шляху до фіналу пройшов німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1), "Баварію" (3:0, 1:1) та чинного переможця ЛЧ — іспанський "Реал" (1:1, 4:0).

"Інтер" здолав португальські "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфіку" (2:0, 3:3) та італійський "Мілан" (2:0, 1:0).

"Манчестер Сіті" зіграє у фіналі ЛЧ вдруге в історії. У 2021 році команда Хосепа Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі англійському "Челсі" - 0:1.

"Інтер" є триразовим переможцем головного європейського клубного турніру, який міланці вигравали у 1964, 1965 та 2010 роках.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом фіналу в Стамбулі "Манчестер Сіті". На перемогу чемпіонів Англії в основний час пропонують коефіцієнт 1,44, на нічию дають 4,75, а на виграш "Інтера" - 6,50. Котирування на те, що "Сіті" здобуде трофей 1,25, шанси міланців оцінюють в 4,50.

Ліга чемпіонів

Фінал

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Інтер" (Італія)

10 червня

Стамбул, Туреччина. Олімпійський стадіон ім. Ататюрка

Початок - 22:00