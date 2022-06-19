Суперник Вайлдера нокаутував спаринг-партнера Усика у бою за правилами MMA
Український боксер Сергій Радченко програв нокаутом поляку Артуру Шпільці у поєдинку за правилами змішаних єдиноборств
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій між боксерами відбувся у польському місті Торунь на турнірі зі змішаних єдиноборств KSW.
Рефері зафіксував перемогу Шпільки технічним нокаутом у другому раунді, після того, яка поляк у партері завдав серію ударів по голові Радченка.
Українець та поляк у 2020 році провели боксерський поєдинок, під час якого Шпілька двічі побував у нокдауні. Проте з Радченка зняли очко за порушення правил і врешті польський боксер виграв бій суддівським рішенням.
Сергій Радченко неодноразово допомагав чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику готуватися до поєдинків у якості спаринг-партнера.
Артур Шпілька у 2016 році бився за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) з американцем Деонтеєм Вайлдером та програв нокаутом у дев'ятому раунді.
- 11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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