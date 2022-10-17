Про це повідомляє ES News.

Таку заяву Геленіус зробив у присутності Вайлдера, який нокаутував фіна в першому раунді, а на наступний день після бою відвідав суперника в готелі.

"Зараз твій час, а мені час сказати, що я йду. Мені вже 38, і я займаюся цим останні 25 років. Дуже дякую тобі за те, що дав мені можливість провести з тобою бій. Ти частина того, ким я зараз є. Я дуже тебе ціную і все, що ти зробив для мене та у спорті", - сказав Геленіус.

Загалом фін здобув 34 перемоги та зазнав чотирьох поразок.

Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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