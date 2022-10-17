Суперник Вайлдера після поразки нокаутом оголосив про завершення кар'єри
Фінський боксер Роберт Геленіус, якого нокаутував американець Деонтей Вайлдер, оголосив про завершення кар'єри
Про це повідомляє ES News.
Таку заяву Геленіус зробив у присутності Вайлдера, який нокаутував фіна в першому раунді, а на наступний день після бою відвідав суперника в готелі.
"Зараз твій час, а мені час сказати, що я йду. Мені вже 38, і я займаюся цим останні 25 років. Дуже дякую тобі за те, що дав мені можливість провести з тобою бій. Ти частина того, ким я зараз є. Я дуже тебе ціную і все, що ти зробив для мене та у спорті", - сказав Геленіус.
Загалом фін здобув 34 перемоги та зазнав чотирьох поразок.
Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
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