75% опитаних українців підтримують зупинку вогню лише за умови надійних міжнародних гарантій безпеки, - соціологічна група "Рейтинг"

Такі результати показало дослідження соціологічної групи Рейтинг (Rating Group) за 21-23 серпня 2025 року.

За даними соціологів, більшість респондентів (59%) підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, тоді як 20% виступають за продовження війни до повернення Донбасу та Криму, а 13% –до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Більшість опитаних (82%) вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори: 62% підтримують пошук компромісу за участю інших країн, а 20% - прямі перемовини з РФ.

"75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки", - йдеться у дослідженні.

Серед ключових гарантій безпеки українці називають:

фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%);

зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%);

міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% опитаних обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

"Найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з Росією за майбутнє наших дітей (60%) та свободу (44%)", - йдеться у дослідженні.

Більше про дослідження

Дослідження проводилося 21-23 серпня 2025 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Розмір вибірки становив 1600 респондентів. У дослідженні брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.