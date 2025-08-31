75% опитаних українців підтримують зупинку вогню лише за умови надійних міжнародних гарантій безпеки, - соціологічна група "Рейтинг"
Українці прагнуть миру та здебільшого готові говорити про певні поступки, однак лише за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів
Такі результати показало дослідження соціологічної групи Рейтинг (Rating Group) за 21-23 серпня 2025 року.
За даними соціологів, більшість респондентів (59%) підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, тоді як 20% виступають за продовження війни до повернення Донбасу та Криму, а 13% –до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
Більшість опитаних (82%) вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори: 62% підтримують пошук компромісу за участю інших країн, а 20% - прямі перемовини з РФ.
"75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки", - йдеться у дослідженні.
Серед ключових гарантій безпеки українці називають:
- фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%);
- зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%);
- міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).
На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% опитаних обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
"Найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з Росією за майбутнє наших дітей (60%) та свободу (44%)", - йдеться у дослідженні.
Більше про дослідження
Дослідження проводилося 21-23 серпня 2025 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Розмір вибірки становив 1600 респондентів. У дослідженні брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
- Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, загалом 71% мешканців Києва діяльність принаймні однієї фракції в парламенті вважають корисною для країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе