Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила в телеграм.

Завтра, 9 жовтня, активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю Україну. Тому в четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами.

"Крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів, а також вдень попустить на Одещині та Миколаївщині", - зазначила Діденко.

В Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10...+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14...+19 градусів.

На Тернопільщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області та в Карпатах подекуди нижче +10 градусів.

У Києві 9 жовтня буде хмарно, вогко, вдень до +12 градусів.