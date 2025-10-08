Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
У четвер, 9 жовтня, по всій території України переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила в телеграм.
Завтра, 9 жовтня, активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю Україну. Тому в четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами.
"Крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів, а також вдень попустить на Одещині та Миколаївщині", - зазначила Діденко.
В Україні переважатиме дощова хмарна погода.
Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10...+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14...+19 градусів.
На Тернопільщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області та в Карпатах подекуди нижче +10 градусів.
У Києві 9 жовтня буде хмарно, вогко, вдень до +12 градусів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе