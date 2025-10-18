Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
Огляд

Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних

Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
07:45
Суспільство алкоголь

У Польщі люди, які втратили працездатність через хвороби, спровоковані алкоголізмом, отримують до 1878,91 злотих (21,4 тис. грн пенсії)

Зміст

Renta alkoholowa – так називають особливий вид допомоги у Польщі, на яку можуть претендувати поляки, які втратили працездатність через хвороби, пов’язані з алкогольною залежністю. За даними видання money.pl, такі виплати становлять 1878,91 злотих брутто на місяць у разі повної непрацездатності, та 1409,18 злотих брутто для осіб з частковою непрацездатністю.

"Алкогольну виплату" призначає ZUS (установа соціального страхування). Фактично, це пенсія з інвалідності, яку спричинив алкоголізм. При цьому самого діагнозу алкоголізм для отримання виплат недостатньо. Лікар ZUS має оцінити працездатність особи і призначити виплати. При цьому для отримання виплат людина має мати певний стаж роботи (залежить від віку). 

У 2023 році 2,7 тис. поляків отримували пенсію через втрату працездатності, пов’язану з алкоголізмом, у 2022 – 3 тис. При цьому середній вік отримувачів такої "алкогольної ренти" 50 – 51 рік. 

Попри те, що така виплата існує у Польщі уже багато років, у суспільстві тривають дискусії щодо її доцільності. Зокрема, депутат сейму Ярослав Сахайко, вважає такі виплати шкідливими і неетичними, які не сприяють зниженню рівня алкоголізму у суспільстві.

У Німеччині залежності є підставою для призначення інвалідності

Водночас Польща – не єдина країна, де люди з важкими формами алкогольної залежності можуть отримувати фінансову допомогу. У Німеччині алкоголізм також належить до захворювань, які можуть бути підставою встановлення інвалідності, оскільки призводить до фізичних, психологічних та психічних ушкоджень. При цьому залежно від важкості хвороби, алкоголіку можуть призначати різні ступені інвалідності. Від GdB 30–40 (легка інвалідність, яка може бути подолана) до GdB 50 – середня форма інвалідності з тривалою чи постійною втратою працездатності. 

Безпосередніх виплат з інвалідності у Німеччині немає, але є різного роду пільги, виплати з безробіття, оплату житла, догляд тощо на які можуть претендувати особи з інвалідністю та Burdergeld (на зразок допомоги малозабезпеченим особам, що становить орієнтовно 500 євро на місяць).

Якщо людина працює, вона може піти на тривале (на кілька місяців) лікарняне для лікування залежностей.

На що можуть претендувати алкоголіки в Україні

В Україні алкоголізм чи будь-яка інша залежність не є підставою для призначення інвалідності. Натомість супутні хвороби, спричинені хронічним алкоголізмом, можуть бути підставою для встановлення групи інвалідності. Зокрема, йдеться про цироз печінки, який часто є наслідком тривалого вживання алкоголю.

Натомість на оплату лікарняних люди з алкогольною залежністю можуть претендувати не завжди. Щобільше, якщо у медичному висновку про тимчасову непрацездатність лікар зафіксує, що ця непрацездатність настала через вживання алкоголю, на лікарняні виплати можна не претендувати. У законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" вказано, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням. Умовно, якщо, перебуваючи у стані сп’яніння, людина зламала ногу і не зможе тривалий час працювати, то лікарняний їй оформлять, але не оплатять. 

