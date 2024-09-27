Апеляційний суд підтримав Портнова у справі проти керівниці бюро Радіо Свобода Наталії Седлецької

Про це Наталія Седлецька написала на своїй facebook-сторінці.

"Київський апеляційний суд став на бік проросійського діяча Андрія Портнова та підтвердив, що я завдала шкоди його "честі, гідності та репутації", коли оприлюднила допис у Фейсбуці про підпал редакційного авто нашого проєкту розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода)", – написала вона.

Як нагадало Радіо Свобода, колишній посадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який нині перебуває під санкціями США і виїхав з України, позивався проти журналістки Седлецької й низки інших медіа восени 2020 року через її пост у мережі Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го – у день підпалу автомобіля редакції "Схем".

Наталія Седлецька додала: в дописі вона навела факти про те, що напередодні підпалу авто Портнов публічно в телеграмі погрожував редакції "учбово-виховними заходами". А раніше оприлюднив особисті дані редакційного водія з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля та адресою його проживання – за якою зрештою і трапився злочин.

"У пості я підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато – бо у розслідувальної редакції чимало впливових недоброзичливців. Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами", – написала вона.

Наталія Седлецька наголосила: медіаюристи, вважають, що такі рішення – це загроза свободі слова.

"Судді фактично підважили право громадян України висловлюватися стосовно суспільно важливих подій, навіть на основі залізобетонних фактів. Медіаюристи говорять про "охолоджувальний ефект" від таких рішень на журналістів і медіа, вони можуть спричиняти самоцензуру", – зазначила вона.

Повний текст судового рішення з аргументацією ще не оприлюднений. Після оприлюднення захист Наталії Седлецької подаватиме касацію на рішення Київського апеляційного суду на користь Андрія Портнова до Верховного Суду.

"З одного боку, маємо масові позови Портнова проти медіа і задоволення їх судами. А з іншого – нерозслідування злочинів проти журналістів і відсутність справедливого розслідування й покарання для осіб, що нападають або погрожують журналістам. Держава мала б забезпечити виконання своїх обов’язків – розслідувати злочини проти журналістів і забезпечити справедливий розгляд справ, зважаючи на право журналістів на оприлюднення суспільно важливих фактів й оцінок щодо важливих подій. Але цього не відбувається. Ми будемо оскаржувати це судове рішення, сподіваючись, що Касаційний суд зможе виправити помилку на національному рівні", – заявила адвокатка Седлецької Оксана Максименюк.

Раніше Печерський суд став на бік Портнова у справі про оприлюднення персональних даних водія "Схем", учасника розслідування.

У квітні 2023 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова й зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену в пості, опублікувавши рішення суду на своїй сторінці у facebook. Те саме, за рішенням суду, мали б зробити видання, які передрукували пост журналістки.

Проросійський діяч, ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов утік з України в червні 2022 року.