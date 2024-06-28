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Ексклюзив

"Арестович - "жулік" і в Україні він вже ніхто", - журналіст Буткевич про інтерв'ю ексрадника ОП російським блогерам

28 червня, 2024 п'ятниця
22:50
Суспільство Олексій Арестович

Колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович за тиждень дав три інтерв'ю російським блогерам. Блогер, ведучий і журналіст Богдан Буткевич вважає його шахраєм

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Таку думку він сказав в етері Еспресо.

"Не буду брехати, я не дивився це інтерв’ю, бо цей "ублюдок", від одного його виразу обличчя викликає блювотний рефлекс. Коли дивлюся на Арестовича, одразу бачу афериста. Цей голос, манери, у мене враження, що переді мною реально сидить "жулік", перепрошую за російське слово, по-іншому не скажеш. Я хочу передати великий привіт усім тим українським політикам, які дали можливість цьому "жуліку" стати тим, ким він став, отримати трибуну, особливо президенту Зеленському величезна подяка. Щоправда, Арестович йому відплатив, як і мав би відплатити справжній "жулік", - наголосив журналіст.

Буткевич вважає, що в ексрадника ОП, ймовірно, є аудиторія, проте вже не українська.

"Днями вийшло чергове дослідження Центру Разумкова, якщо мені пам’ять не зраджує, в Арестовича антирейтинг здає, здається, 70%, тобто майже 3/4 людей. Зрозумійте, ця людина в Україні уже ніхто, жодна адекватна людина його сприймати не буде. Чи можуть у нього бути якісь прихильники? - можуть, безумовно, як і на будь-якого афериста, "жуліка", шарлатана знайдеться вівця, якій це подобається. Чесно, якщо вони (російські політики, - ред.) вирішили Арестовича повернути в українську політику - Слава Богу, чесно, я набагато більше боюся, що в Росії колись вистачить розуму поставити не публічну проросійську людину, а людину, яка не буде кричати про те, що вона "русский" і що він розійшовся з Україною, тихенько знайдуть типу козлика і він не кричатиме: нумо дружити з Росією”, - пояснив він.

Блогер переконаний, що Арестович подобається російській публіці, адже просуває те, що вони хочуть чути.

"Зараз він міняє аудиторію, яку розводить на бабло, то він українців розводив, на жаль, влада дала йому можливість це робити від свого імені, до речі, не забуваймо про цей злочин, який зробив Зеленський та його оточення, які запросили це створіння працювати другий раз під час повномасштабного вторгнення. Але зараз він працює на російську аудиторію. Я, чесно кажучи, взагалі не зовсім вірю в те, що вони збираються ставити на Арестовича, бо хто він такий. Ви мені зараз можете сказати: так само можна було про Зеленського сказати. Ні, не можна, бо Зеленський це не Арестович, вибачте, будь ласка, навіть коли ще був просто в ролі керівника успішної на території колишнього СНД художньої групи. Це просто "жулік", - додав Буткевич.

  • У травні 2023 року росфінмоніторинг вніс Арестовича до переліку осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.
  • Пізніше, за фактом звернення групи нардепів, Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо Олексія Арестовича через його неправдиве повідомлення про злочин.
  • 6 лютого Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича. Його звинувачують за двома статтями.  
Теги:
Росія
політика
Олексій Арестович
Війна з Росією
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