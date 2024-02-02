Бабак Тимко спрогнозував, якою буде весна в Україні
2 лютого на дослідницькій біостанції Каразінського університету у с. Гайдари бабак Тимко прокинувся і не побачив своєї тіні. Отже, весна буде ранньою
Про це пише харківське видання "Думка".
Цьогоріч степовий бабак віщував прихід весни уже вдвадцяте.
"Тимко каже, що досить із нас уже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", - сказала доглядачка бабака.
Крім цього, в Тимка запитали, що українцям допоможе виграти війну.
"Перед віщуном поклали військову каску, фігурку почекуна і карту України. Бабак побіг у бік почекуна й карти України. Значить, допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії єдність і терпіння", - пише видання.
Фото: "Думка"
- 2 лютого українці відзначають Стрітення Господнє. Вважається, якщо цього дня небо всіяне зірками – наступить рання весна, беззоряне небо - до пізньої весни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе