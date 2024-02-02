Бабак Тимко спрогнозував, якою буде весна в Україні

Про це пише харківське видання "Думка".

Цьогоріч степовий бабак віщував прихід весни уже вдвадцяте.

"Тимко каже, що досить із нас уже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", - сказала доглядачка бабака.

Крім цього, в Тимка запитали, що українцям допоможе виграти війну.

"Перед віщуном поклали військову каску, фігурку почекуна і карту України. Бабак побіг у бік почекуна й карти України. Значить, допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії єдність і терпіння", - пише видання.

Фото: "Думка"