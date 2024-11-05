Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Комунальники усувають наслідки вчорашньої негоди, але підстанції досі не можуть запустити. Крім того, в місті призупинена робота частини котелень", - заявили у міськраді, зазначивши, що псевдовлада навіть не повідомляє орієнтовні строки виконання робіт.

Окрім того, в Маріуполі зафіксовано випадки обривів ліній електропередачі та падіння дерев унаслідок негоди.

"Маріупольці повідомляють, що перебувають без світла вже другу добу. При цьому додзвонитися до аварійної служби не можуть", - йдеться у повідомленні.