Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
Станом на вівторок, 5 листопада, у Маріуполі через штормовий вітер напередодні залишаються знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Комунальники усувають наслідки вчорашньої негоди, але підстанції досі не можуть запустити. Крім того, в місті призупинена робота частини котелень", - заявили у міськраді, зазначивши, що псевдовлада навіть не повідомляє орієнтовні строки виконання робіт.
Окрім того, в Маріуполі зафіксовано випадки обривів ліній електропередачі та падіння дерев унаслідок негоди.
"Маріупольці повідомляють, що перебувають без світла вже другу добу. При цьому додзвонитися до аварійної служби не можуть", - йдеться у повідомленні.
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