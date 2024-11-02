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На ТОТ півдня України зникають річки та міліють водосховища: населення ризикує залишитись без прісної води

Марія Науменко
2 листопада, 2024 субота
19:11
Суспільство Каховське водосховище

Упродовж останніх двох місяців окуповані райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води: на території Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко міліють водосховища, річки та ставки

Зміст

Про це інформує Центр журналістських розслідувань.

Так, у Бердянську через обміління річки Берда місцева влада обмежує водопостачання до двох разів на добу. Бердянське водосховище, основне джерело води для міста, поступово зникає. За супутниковими даними, щоденне зниження рівня води складає до 1–2 см, й наразі рівень води досяг критичних 19 метрів.

Подібна ситуація спостерігається й у Старокримському водосховищі, що забезпечує Маріуполь, де рівень води також критично знижується. Там почали запроваджувати погодинні відключення води, знижувати тиск в міських мережах.

За 50 кілометрів на схід від водойми на річці Берда аналогічна проблема простежується на Старокримському водосховищі на річці Кальчик, з якого живиться Маріуполь. Рівень води падає і, майже, в усіх ставках в радіусі 100 кілометрів довкола окупованого міста Марії.  

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону. Унаслідок надмірного використання річок у посушливу осінь водний баланс порушується, що посилює проблему водопостачання в селах Приазов’я та провокує зростання солоності в Азовському морі. Через це в морі фіксують збільшення популяції медуз, що може вплинути на рибні запаси та прибережну екологію.

Окупаційні адміністрації оголосили про роботи з розчищення річок, але, згідно з повідомленням, очищено лише близько 20 км на трьох річках, тоді як протяжність малих річок у Запорізькій області перевищує 2 400 км.

Особливо критичною ситуація стала після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, адже Бердянськ значною мірою залежав від цього водосховища. Тепер ресурси спрямовані на річку Берда, що спричиняє її надмірну експлуатацію. При цьому, за словами окупаційної влади, зношеність міських водопровідних мереж сягає 95%, що додатково ускладнює ситуацію.

Крим, який після окупації залишився без доступу до води з Дніпра, також переживає критичний дефіцит. Висихають Тайганське, Білогірське та Керченське водосховища, тоді як більшість річок на півночі півострова стрімко міліють. 

"Пересохле дно (Тайганського - ред.) водосховища заросло колючими бур’янами. Тепер мало шансів, що воно відновиться наступного року, оскільки зможе наповнюватись лише в тому разі, якщо як мінімум на 80% заповниться Білогірське водосховище, а вже звідти самопливом по каналу піде наповнення Тайганського водосховища", - йдеться у повідомленні.

Кримське управління гідрометеорології підтвердило, що річки півострова, зокрема ті, що забезпечували Партизанське і Чорноріченське водосховища, практично пересохли. Вдвічі скоротилися запаси Керченського водосховища, міліють Загорське і Аянське водосховища.

  • Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

    "Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.

  • 15 серпня 2024 року Укргідроенерго оголосило закупівлю послуг щодо забезпечення юридичного представництва в міжнародному арбітражі проти РФ за знищення Каховської ГЕС.
  • Загалом від початку повномасштабної війни російська окупаційна армія завдала понад 140 ракетних ударів по об'єктах Укргідроенерго.

 

Теги:
Новини
Україна
Запоріжжя
Крим
Маріуполь
екологія
Бердянськ
Війна з Росією
Каховка
екологічна катастрофа
Каховська ГЕС
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