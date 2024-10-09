РФ з початку повномасштабної війни завдала понад 140 ракетних ударів по об'єктах Укргідроенерго

Про це поінформував голова наглядової ради Укргідроенерго Валентин Гвоздій.

Він нагадав, що знищення Каховської ГЕС призвело до втрати 335 МВт відновлюваної енергетичної потужності, а також до погіршення водопостачання в регіоні. Зокрема, було втрачено 94% систем зрошення на Херсонщині, 74% у Запорізькій області та 30% на Дніпропетровщині. Загальна втрата становить 18 млрд кубометрів води, що еквівалентно двом рокам водопостачання для України.



За даними Гвоздія, загальні збитки від ракетних ударів перевищують кілька мільярдів доларів. Він наголосив на необхідності захисту енергетичних об'єктів в умовах війни й зазначив, що компанія намагається застосовувати досвід Південної Кореї та Японії, які також стикалися з агресією сусідніх країн.



"Ми робимо все можливе для захисту наших об'єктів, і цей досвід стане неоціненним у майбутньому", — резюмував посадовець.

Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями". "Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.

15 серпня 2024 року Укргідроенерго оголосило закупівлю послуг щодо забезпечення юридичного представництва в міжнародному арбітражі проти РФ за знищення Каховської ГЕС.

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