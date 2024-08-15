Підрив Каховської ГЕС: Укргідроенерго за 365 млн грн шукає юрфірму для позову проти РФ
15 серпня Укргідроенерго оголосило закупівлю послуг щодо забезпечення юридичного представництва в міжнародному арбітражі проти РФ за знищення Каховської ГЕС
Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
"Після підриву греблі Каховської ГЕС, що вважається найбільшою техногенною катастрофою з часів Другої світової війни, Укргідроенерго ініціювало арбітражний розгляд проти Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
"У березні 2024 року було направлено офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам Росії про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та Росії про взаємний захист інвестицій", - додали в компанії.
Там зазначили, що розгляд цієї справи триватиме багато років, тому компанія потребує надійного та професійного партнера, з яким зможе пройти цей шлях разом, і зрештою притягнути Росію до відповідальності за злочин.
"Укргідроенерго запрошує провідні національні та міжнародні юридичні компанії взяти участь у тендері. Перевага надається фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах", - підкреслили у пресслужбі.
Зацікавленим юридичним компаніям пропонують ознайомитися з умовами тендеру, оприлюдненого на Prozorro. Там вказано, що вартість юридичних послуг Укргідроенерго оцінює у 365 млн грн.
- Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".
"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.
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