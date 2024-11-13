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Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають

Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
14:55
Суспільство Савченко, Безугла

Народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила колишню депутатку і капітана ЗСУ Надію Савченко в тому, що вона віддала наказ, який нібито призвів до прориву війська РФ біля Очеретиного і наступу на Покровськ. Савченко звернулася до СБУ та ДБР, щоб Безуглу перевірили "на предмет державної зради"

Зміст

Свої звинувачення щодо Савченко Мар'яна Безугла опублікувала у Facebook 8 листопада.

Покликаючись на інформацію у мережі, нардепка пише, що Савченко є командиром роти однієї з бригад тероборони і саме її "самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному".

Безугла стверджує, що саме це запустило процеси формування наступу росіян на Покровськ Донецької області.

Вона також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам. Безугла звернулася до Служби безпеки з проханням "дослідити діяльність Савченко в ЗСУ".

Після цього, 13 листопада, капітан Савченко відповіла нардепці й також звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет держзради.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну", - написала Савченко.

Вона зазначила, що Безугла має доступ до державної таємниці й з 2022 року систематично публікує у Facebook дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо.

Крім того, за словами Савченко, Безугла розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища, публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, а також публікує "інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці".

Колишня нардепка підкреслила, що цим Безугла "завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів".

На підтвердження слів Савченко навела кілька публікацій Безуглої за останні пів року, зокрема, де та вказувала про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що РФ почала готувати другу фазу наступу на область.

  • Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
військові
Війна з Росією
Надія Савченко
ДБР
Мар'яна Безугла
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