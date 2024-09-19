Рада звільнила Безуглу з посади заступниці комітету з питань нацбезпеки й оборони

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету. І перевів її членом Комітету з питань зовнішньої політики", – написав Железняк.

"Безуглу відкликали з комітету нацбезпеки й перевели в комітет міжнародних відносин. Рішення підтримали 252 депутати. "ЄС" наполягала на розділенні цих постанов", - додала Ірина Геращенко.

Марʼяна Безугла 17 вересня подала заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та перехід до іншого - комітету з питань зовнішньої політики

Про Мар'яну Безуглу

У липні Мар'яна Безугла потрапила до бази "Миротворець", де зазначили, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

На сайті "Миротворець", вказано, що "цілеспрямована та системна" діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії.

15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

17 липня Безугла оголосила, що за власною заявою вийшла з фракції "Слуги Народу". Своє рішення вона пояснила тим, що не розуміє пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції "Слуга Народу" в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Уже 22 липня оборонний комітет ВР на засіданні проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо виключення зі свого складу Мар'яни Безуглої.

4 вересня Рада провалила постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки