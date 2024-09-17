Безугла подала заяву на звільнення з комітету з питань нацбезпеки і перехід до іншого

Про це вона повідомила у Facebook.

У заяві до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Безугла попросила звільнити її від виконання обовʼязків заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Водночас натомість вона попросила обрати її членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пропонував парламенту звільнити Марʼяну Безуглу з її посади й перевести до Комітету з питань зовнішньої політики.

4 вересня Верховна Рада провалила Постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки.

Про Мар'яну Безуглу

У липні Мар'яна Безугла потрапила до бази "Миротворець", де зазначили, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

На сайті "Миротворець", вказано, що "цілеспрямована та системна" діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії.

17 липня Безугла оголосила, що за власною заявою вийшла з фракції "Слуги Народу". Своє рішення вона пояснила тим, що не розуміє пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції "Слуга Народу" в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".