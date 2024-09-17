Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Безугла подала заяву на звільнення з комітету з питань нацбезпеки і перехід до іншого

Безугла подала заяву на звільнення з комітету з питань нацбезпеки і перехід до іншого

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
22:48
Суспільство Марʼяна Безугла

Марʼяна Безугла 17 вересня подала заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та перехід до іншого - комітету з питань зовнішньої політики

Зміст

Про це вона повідомила у Facebook.

У заяві до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Безугла попросила звільнити її від виконання обовʼязків заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Водночас натомість вона попросила обрати її членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пропонував парламенту звільнити Марʼяну Безуглу з її посади й перевести до Комітету з питань зовнішньої політики.

  • 4 вересня Верховна Рада провалила Постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки.

Про Мар'яну Безуглу

У липні Мар'яна Безугла потрапила до бази "Миротворець", де зазначили, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

На сайті "Миротворець", вказано, що "цілеспрямована та системна" діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії.

17 липня Безугла оголосила, що за власною заявою вийшла з фракції "Слуги Народу". Своє рішення вона пояснила тим, що не розуміє пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції "Слуга Народу" в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Теги:
Україна
політика
ВРУ
Мар'яна Безугла
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
зсу артилерія
Автор Марина Клюєва
16 вересня, 2024 понедiлок
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
00:14
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Ситуація ввечері 17 вересня
00:11
Оновлено
Олександр Усик
Усика відпустили після арешту в аеропорту Кракова. Зеленський відреагував
00:01
Домінік Собослай, "Мілан" - "Ліверпуль", Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" здійснив камбек і переміг "Мілан" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
17 вересня
23:36
В'ячеслав Володін
"У розумінні Зеленських і Буданових, "мир" – це державний тероризм": фейки і маніпуляції роспропаганди за 17 вересня
23:34
У Лівані понад дві тисячі бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, поранено посла Ірану
22:45
Ексклюзив
податки
Це виглядає нечесним підходом: нардеп Павленко щодо законопроєкту про підвищення податків
22:27
сховище газу
Конгресмени США закликали Байдена схвалити постачання скрапленого газу до України
21:55
Юрі Тілеманс, Астон Вілла, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Астон Вілла" розтрощила "Янг Бойз", а "Ювентус" впевнено переміг ПСВ
21:53
МЗС України
МЗС закликало не повʼязувати підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа з Україною
21:33
Володимир Зеленський
Зеленський і командування ПС знайшли рішення, щоб збільшити кількість F-16 в Україні
21:33
Дмитро Лубінець
Близько 40% людей, яких звільнили з полону РФ, вважалися зниклими безвісти, - Лубінець
21:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Потрібна ювелірна робота нашого командування": полковник СБУ Костенко про ситуацію на Курахівському напрямку
20:50
Ексклюзив
Банкір Дубас розповів, у чому небезпека підвищення податку для банків
20:48
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу відправився до Ірану заради отримання нової зброї, - ЦПД
20:34
"Може працювати". США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського
20:18
Аналітика
Сергій Згурець
Ціна війни: втрати на полі бою з боку України та Росії. Колонка Сергія Згурця
20:09
мобілізація
В Україні мають заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років, - Стефанчук
20:05
Олексій Гончаренко
"Величезний удар по добробуту українців", – Гончаренко про законопроєкт щодо збільшення податків
20:02
OPINION
Уникайте хамів і тупих
19:47
Ексклюзив
прапори України та США
Чому в США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї. Пояснює політексперт
19:45
смартфон_інтернет
У Kyivstar заявили, що наразі не можуть виконати вимоги Держспецзв'язку з забезпечення автономної роботи
19:35
Литва прапор
У Литві позбавили громадянства чоловіка, який воює на боці РФ
19:32
Оновлено
ППО
РФ атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 17 вересня: Суми залишилися без електрики, є влучання в Конотопі
19:26
Норвегія
Норвегія зафіксувала сліди радіоактивного забруднення біля кордону з РФ
19:23
Оновлено
Армія РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син
19:15
Гетманцев
"Усі отримають виплати своєчасно": Гетманцев про заробітну плату військовим
19:04
Молдова
Молдова отримає від Канади кредит для підтримки українських біженців
19:01
Штатна ситуація - телепрограма - логотип
Штатна ситуація: в ефірі “Еспресо” проєкт про вибори в США
18:58
лукашенко
Лукашенко пригрозив початком Третьої світової війни, якщо хтось нападе на Білорусь
18:57
діти, злочини росії
З ТОТ повернули ще 10 українських дітей: наймолодшій усього 3 роки
18:52
Ярослав Железняк
Влада "не має єдності" щодо Міністерства єдності, - Железняк
18:46
Стратегію демографічного розвитку України мають затвердити до кінця вересня, - заступниця глави мінсоцполітики Марчак
18:39
Луїш Каштру
Колишнього тренера "Шахтаря" погнали з саудівської команди Роналду
18:31
Оновлено
Німеччина уряд
Україна цієї зими отримає додаткові €100 млн допомоги від Німеччини
18:10
форма ЗСУ
Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
18:00
OPINION
У час війни за ідентичність економимо на культурі
17:55
Володимир Зеленський
"Зеленський ініціював війну проти російськомовного населення Донбасу": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 17 вересня
17:54
Оновлено
швидка
РФ ударила КАБами по Київському району Харкова: серед постраждалих – четверо рятувальників
17:52
електроенергія
Енергетики не планують вимикати українцям світло 18 вересня
17:48
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Є припущення, що ворог зробив переорієнтацію з крилатих ракет на балістичні, - Defense Express
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV