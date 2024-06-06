Більше часу на науку та професійне зростання: ВРУ ухвалила законопроєкт про зменшення навантаження для викладачів ЗВО

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що Рада ухвалила законопроєкт № 9600, який передбачає збільшення для викладачів ЗВО часу на наукові дослідження, розробки, проєкти, інновації та професійне зростання. Разом з тим, для них зменшать кількість годин для читання лекцій, семінарів і консультацій.

"У них буде не 600, а до 400–500 годин на рік. Мінімум 30% навантаження має становити наукова робота", - йдеться у повідомленні.

Федоров вказав, що законопроєкт також передбачає гнучку систему стимулів і винагород для викладачів "за дійсно ефективну наукову діяльність".

"Трансформація освіти на всіх ланках триває. Університети мають стати справжнім серцем розвитку науки, місцем, де народжуються нові ідеї та технології", - наголосив Федоров.

За словами нардепа Ярослава Железняка, за законопроєкт проголосували 254 депутати.