Більше часу на науку та професійне зростання: ВРУ ухвалила законопроєкт про зменшення навантаження для викладачів ЗВО
Верховна Рада України у четвер, 6 червня, в цілому ухвалила законопроєкт про зменшення навантаження для викладачів закладів вищої освіти
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що Рада ухвалила законопроєкт № 9600, який передбачає збільшення для викладачів ЗВО часу на наукові дослідження, розробки, проєкти, інновації та професійне зростання. Разом з тим, для них зменшать кількість годин для читання лекцій, семінарів і консультацій.
"У них буде не 600, а до 400–500 годин на рік. Мінімум 30% навантаження має становити наукова робота", - йдеться у повідомленні.
Федоров вказав, що законопроєкт також передбачає гнучку систему стимулів і винагород для викладачів "за дійсно ефективну наукову діяльність".
"Трансформація освіти на всіх ланках триває. Університети мають стати справжнім серцем розвитку науки, місцем, де народжуються нові ідеї та технології", - наголосив Федоров.
За словами нардепа Ярослава Железняка, за законопроєкт проголосували 254 депутати.
- Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10177 про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.
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